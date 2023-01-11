Российские школьники стали нападать на учителей

Начало третьей четверти в российских школах ознаменовалось вспышкой детской агрессии. Инциденты зафиксированы на востоке страны, там, где сейчас лютуют 40-градсные морозы.

На Камчатке, в городе Вилючинск первоклассник в разгар урока неожиданно вспылил, подбежал к учительскому столу и разбил стоявшую на нем фоторамку. После этого озверевший ребенок с осколком стекла в руке попытался набросится на своих одноклассников.

Если бы не своевременное вмешательство классного руководителя, дело могло бы обернуться трагедией. Однако учительница заслонила оторопевших детей и сумела обезвредить нападавшего, отделавшись легкими порезами обеих рук и сильным испугом. К расследованию причин инцидента подключилась районная прокуратура.

А вот в красноярской школе № 34 им. Героя Советского Союза Кожевникова героическая попытка учительницы отобрать вейп у закурившей прямо на уроке шестиклассницы обернулась полным провалом.

Девочка электронную сигарету не отдала, зато сумела окатить педагога водой.

Примечательно, что после просмотра видеозаписи, прокуратура возбудила уголовное дело на… учительницу. Ветерану труда с 30-летним стажем грозит наказание по ст.156 ч.1 («Ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением»).

За попытку пресечь курение на уроке педагогу светит до 3 лет лишения свободы.