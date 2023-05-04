Российские орлы научились перехватывать беспилотники

Военный корреспондент и писатель Владислав Шурыгин поделился в своем телеграм-канале интересным видео.

На кадрах подписчики увидели процесс дрессировки орлов. Причем, как оказалось, это не просто обучение, а подготовка крылатых хищников к перехвату беспилотных летательных аппаратов.

Боевая птица на большой скорости успешно перехватывает дрон, выводит его из строя, после чего аппарат падает на землю.

Своим постом Шурыгин прокомментировал предложение первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексея Журавлева организовать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов.

Сколько по времени займет процесс тренировки боевых крылатых хищников и когда именно будет сформировано пернатое подразделение военной авиации — не уточняется.