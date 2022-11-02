Российские мужчины уйдут в декрет

Российским мужчинам могут предложить уходить в декрет

Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме.

Нет, беременеть сильному полу не придется, - успокаивает первый зампред комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая, – Нужно всего лишь предоставить документ о беременности супруги.

По существующему законодательству молодая мама после родов имеет право на 70-дневный оплачиваемый отпуск. Затем эстафету может принять муж. До конца срока.

Но нестабильная экономическая ситуация последнего времени часто приводит к потере работы. А отпуск по уходу уже оформлен на какого-то одного члена семьи, и изменить ничего нельзя.

По новому закону система декретных отпусков станет гибкой. К примеру, со счастливым ребенком сидит безработная супруга, муж зарабатывает хлеб насущный. Если же вдруг он место потеряет или его жена найдет более выгодную работу – будет возможна декретная рокировка.

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