Российская собака попадет в книгу рекордов Гинесса

В России появилась собака-рекордсмен: 17 щенят за один раз!

Рекордное количество щенят принесла своим владельцам собака по кличке Феличита в Екатеринбурге.

Американская порода булли, несмотря на внешнее сходство с бойцовским стаффордширским бультерьером, на самом деле собака-компаньон. Все булли обладают ласковым характером и прекрасно подходят для семей с маленькими детьми.

Обычно самки булли приносят от трех до восьми щенят, и потому подозрительно большой живот Феличиты вызвал определенное беспокойство.

Мы сходили на УЗИ, - говорит владелица Александра Сергеевна. – Но оно не определило точного количество щенят. Было понятно, что много.

Феличита рожала впервые, и врачи ветеринарной клиники решили помощь ей при помощи кесарева сечения. В непростой 40-минутной операции принял участие практически весь медперсонал.

Щенки родились здоровые, крепкие. И сейчас главная задача Александры Сергеевны – помочь молодой маме прокормить невиданную ораву.

Для этого саму Феличиту кормят по пять раз в день.