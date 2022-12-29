Российская собака попадет в книгу рекордов Гинесса
В России появилась собака-рекордсмен: 17 щенят за один раз!.
В России появилась собака-рекордсмен: 17 щенят за один раз!
Рекордное количество щенят принесла своим владельцам собака по кличке Феличита в Екатеринбурге.
Американская порода булли, несмотря на внешнее сходство с бойцовским стаффордширским бультерьером, на самом деле собака-компаньон. Все булли обладают ласковым характером и прекрасно подходят для семей с маленькими детьми.
Обычно самки булли приносят от трех до восьми щенят, и потому подозрительно большой живот Феличиты вызвал определенное беспокойство.
- Мы сходили на УЗИ, - говорит владелица Александра Сергеевна. – Но оно не определило точного количество щенят. Было понятно, что много.
Феличита рожала впервые, и врачи ветеринарной клиники решили помощь ей при помощи кесарева сечения. В непростой 40-минутной операции принял участие практически весь медперсонал.
Щенки родились здоровые, крепкие. И сейчас главная задача Александры Сергеевны – помочь молодой маме прокормить невиданную ораву.
Для этого саму Феличиту кормят по пять раз в день.