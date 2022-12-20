Робот-пылесос оказался фотографом-извращенцем

Времена, когда бытовая техника будет умнее своего хозяина, всё ближе и ближе.

Уже сегодня некоторые электронные помощники получили такую свободу, что вполне могут поставить под угрозу если не нас самих, то уж точно наши личные данные.

Первым взбунтовался робот-пылесос iRobot. Путешествуя по дому в поисках пыли, он наткнулся на человека и, сфотографировав его, сохранил в базе данных, а после - отправил изображение на официальный сайт.

Ажиотаж вокруг девушки на унитазе (а именно такое фото самостоятельно сделал робот) достаточно быстро набрал обороты в сети.

Телефон компании начал разрываться от гневных звонков покупателей и их адвокатов.

Оказалось, робот просто действовал согласно протоколу. Таков уж механизм самообучения искусственного интеллекта - вижу угол комнаты - фиксирую, замечаю органическую форму жизни - тоже беру на заметку.

Производители разводят руками: хотите, чтобы техника была по-настоящему умной, дайте ей время познать все тонкости хорошего тона.