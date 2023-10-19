Ресторан в Екатеринбурге выставил на продажу веранду за 1 рубль

В Екатеринбурге появилось объявление о продаже летней веранды ресторана. Стоимость имущества – всего 1 рубль, правда, есть нюанс.

Подробности сообщает сайт JustMedia.ru.

Покупателю обещают передать полный комплект документов. К нему прилагаются деревянная конструкция с подиумом, 12 окон, натяжной потолок и два входа.

Нюанс заключается в том, что веранду продают без мебели – интерьер придется заново создавать другому владельцу.

Продаваемая веранда находилась в пользовании до октября. Покупатель должен демонтировать ее и вывезти самостоятельно до 25 числа.

Ранее телеведущая, блогер Алена Водонаева посетила ресторан в в Москве с целью поужинать, но была возмущена из-за плачущего в заведении ребенка за соседним столом. Свое мнение по этому поводу она высказала в микроблоге. Водонаева считает, что незачем брать в ресторан орущего ребенка, особенно если в заведении отсутствует игровая комната. По ее мнению, матери следовало заказать еду домой или выбрать место с игровой.