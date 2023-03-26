Ребенок полез за игрушкой и застрял на карнизе дома

Инцидент, который вполне мог закончиться трагедией, произошел в одном из челябинских дворов. Школьник, закинув игрушку на подъездное окно четвертого этажа, решил самостоятельно достать её и забрался на карниз.

Спуститься, однако, ему оказалось страшно, в результате чего мальчик так и остался стоять на небольшой, скользкой, жестяной перегородке на многометровой высоте.

Как сообщает Газета.Ru, первыми молодого россиянина заметили соседи. Жильцы сперва попытались оказать ему помощь, но потом, видимо, не желая навредить еще больше, вызвали службу спасения.

Прибывшие на место спасатели сумели снять ребенка с помощью автовышки.

Сейчас мальчику ничего не угрожает. Игрушку, кстати, тоже достали и вручили обратно её хозяину.