Растворился в потоке: семилетний москвич сбежал от няни на скоростном самокате

Драматический побег устроил московский первоклассник во время поездки на самокатах со своей няней. Уехать, правда далеко не удалось.

Полиция обнаружила его, рыдающего навзрыд, одиноко стоящего на перекрёстке неподалёку от места пропажи.

Позже, мать беглеца рассказала, что всё случилось по чистой случайности.

55-летняя няня отправилась вместе с мальчиком на самокатах посещать дополнительные занятия по математике.

В какой-то момент ребёнок попросил её купить воды, а сам, бесследно растворился в людском потоке».

Сообщается, что женщина, хоть и сама была на самокате, найти пропавшего не смогла.

Родители вошли в положение и не стали увольнять няню. Заботливая гувернантка за три года работы не раз оправдывала доверие.

Ну а путешественник, отправившись на следующий день в школу, сообщил одноклассникам, что из всего произошедшего больше всего ему запомнились сотрудники полиции, поделившиеся с ним печеньем и соком.