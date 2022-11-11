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03:00, 11 ноября 2022
1 мин.

Пятилетний сын на глазах у матери смог идеально сымитировать звуки оргазма

Пятилетний сын на глазах у матери смог идеально сымитировать звуки оргазма

Американка пришла в ужас, когда услышала от пятилетнего сына звуки оргазма, когда тот играл в саду с друзьями.

Выяснилось, что мальчик услышал стоны, показавшиеся ему забавными, от старших мальчиков в школе. В саду он перед друзьями решил показать свое мастерство пародиста, чем привел маму в состояние шока.

Женщине оставалось только поговорить с сыном и убедить его в том, что подобные звуки относятся к взрослой жизни, и детям не стоит их имитировать.

Источник фото:Freepik
Источник:Dailystar.co.uk
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