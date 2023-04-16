Пятилетней девочке подарили Гелендваген, чтобы она полюбила школу

Замотивировать ребёнка учиться – задача достаточно непростая. Заботливые родители малазийской девочки Фатимы решили подойти к делу с любовью и спросили у своей дочки, чтобы она хотела получить перед первым днём в школе.

Находчивая девочка не растерялась и, не долго думая, попросила себе в подарок Mercedes G Wagon, более известный как Гелендваген. «Ну не отказывать же ей» вероятно, подумали щедрые родители и порадовали свою малышку представительским автомобилем.

Как сообщает издание mk.ru, джип пришелся девочке по душе, также, как и шумиха, которые поднялась в соцсетях. Девочка, в свою очередь, заверила своих родителей, что будет учиться прилежно и даже озвучила планы на свое высшее образование