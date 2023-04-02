Пьяный мужчина расплатился в магазине ручной гранатой

Тридцатитрехлетний житель Подмосковья был задержан при попытке взорвать продуктовый магазин. Сделать это он собирался с помощью ручной гранаты, которую откуда-то имел при себе.

Что именно сподвигло мужчину таким оригинальным образом «расплатиться» с владельцем магазина – неизвестно.

Нападавшего быстро задержали подоспевшие на грохот сотрудники полиции. От россиянина сильно пахло спиртным.

Как сообщает mk.ru, каким-то чудом, в результате происшествия никто не пострадал.

Тем не менее, от взрыва выбило стекла в витринах лавки, а взрывная волна покорёжила стоящий неподалёку на парковке микроавтобус.

Подозреваемый доставлен в участок. Возбуждено уголовное дело хулиганстве. Каким образом в руке пьяного оказалась действующая боевая граната, полиции ещё предстоит выяснить.