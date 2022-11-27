Птичий план-операция: в Канаде устроили задержание 20 страусов

В городе Табер (Канада) полицейские гонялись за 20 страусами. Дело в том, что птицы сбежали из вольера и бегали по городу. Эпичная погоня позабавила прохожих.

Отмечается, что страус способен разогнаться до 50-70 км/ч. Полицейские догоняли их на машинах и пытались схватить их за шею. В результате часть беглецов была возвращена хозяину, а другая часть убежала в лес.