17:28, 27 ноября 2022
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Птичий план-операция: в Канаде устроили задержание 20 страусов
В городе Табер (Канада) полицейские гонялись за 20 страусами. Дело в том, что птицы сбежали из вольера и бегали по городу. Эпичная погоня позабавила прохожих.
Отмечается, что страус способен разогнаться до 50-70 км/ч. Полицейские догоняли их на машинах и пытались схватить их за шею. В результате часть беглецов была возвращена хозяину, а другая часть убежала в лес.
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Источник фото:freepik
Источник:Московский комсомолец
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: