Проститутки из Нижнего Новгорода вынесли из квартиры клиента деньги, духи и живую шиншиллу

Печально закончилась для любвеобильного супруга оргия с двумя девушками по вызову. Воспользовавшись отъездом жены, житель Нижнего Новгорода обратился в агентство по предоставлению интимных услуг.

Утомленный сексом и вином, мужчина неосторожно уснул, а когда проснулся, понял, что остался один.

В квартире не оказалось ни девушек, ни его любимого грызуна – 700-граммовой шиншиллы. Кроме того, путаны захватили с собой всю имеющуюся в квартире наличность (около 100 тыс. рублей) и тюбик духов супруги.

Потрясенный столь вопиющим коварством, мужчина вызвал полицию.

Вскоре воровок задержали. Суд признал одну из них в краже и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года условно. Вторая, как соучастница, отделалась 400 часов принудительных работ (не по своему основному профилю).

Судьба зверька пока остается неизвестной. Но, скорее всего, печальной.

На черном рынке невыделанная шкурка шиншиллы стоит от 2,5 до 4,5 тыс. рублей.