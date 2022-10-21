Премьер-министром Великобритании может стать кот

Как считают пользователи британских соцсетей, комментируя скандальную отставку Мэри Лиз Трасс, на замену политику вполне может прийти кот.

Речь идет, конечно, не о простом, а о придворном коте по имени Ларри.

Вот уже более десяти лет он проживает в резиденции на Даунинг-стрит.

Свои обязанности мышелова Ларри исполнял и при Дэвиде Кэмероне, и при Терезе Мэй, и при Борисе Джонсоне, а теперь вот пережил недолгое правление Лиз.

«Ларри – единственное, что не меняется на Даунинг-стрит.

Не знаю, почему они не подумали об этом изначально, конечно, это самый опытный кандидат, я бы проголосовал за него», - уверяет один из пользователей.

И это вполне может быть глас британского народа. Которому, как всегда, не откажешь в чувстве юмора.

ФОТО: соцсети