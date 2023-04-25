Пожилую россиянку обокрали полицейские, которых она вызвала из-за телефонных мошенников

Неприятная история произошла с 87-летний пенсионеркой. За один день россиянка умудрилась два раза стать жертвой преступников. Причём второй раз – пожилую женщину обвели вокруг пальца двое полицейских.

Началось всё с того, что у женщины зазвонил домашний телефон. На проводе оказалась дальняя родственница, 64-летняя племянница, якобы попавшая в ДТП. Хорошо зная свою родственницу, пенсионерка сообразила, что её «разводят» и чудом не попалась на удочку.

Закончив разговор, женщина моментально набрала в полицию. На вызов приехали двое патрульных из МВД по району Ховрино.

Как сообщает mk.ru, пока один из них расспрашивал женщину, другой находился где-то в квартире.

После ухода сотрудников правопорядка, женщина обнаружила пропажу 30 000 руб. и снова позвонила в полицию.

Лживых сотрудников быстро задержали. Ущерба правда удалось возместить только 14 000, однако самого инцидента, разумеется, вполне хватило, чтобы уволить обоих из органов и возбудить уголовное дело.

Сообщается что на опознании один из полицейских (старший сержант) чуть не плакал: до пенсии ему оставалось всего полгода.