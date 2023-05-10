Пожилая женщина получила вместо вставной челюсти игрушечные зубы

65-летняя жительница островного государства Луо Тайлан увидела в интернете предложение некоей стоматологической компании, которая предлагала приобрести качественные зубные протезы – верхнюю и нижнюю челюсти - по вполне доступной цене.

Техники-протезисты обещали доставить покупку прямо на дом. Предложение выглядело настолько привлекательно, что Тайлан недолго думая заполнила все необходимые формы, оплатила выгодное приобретение и принялась ждать.

Через неделю, когда пришла посылка, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Вместо металлокерамики в коробке лежали игрушечные челюсти из пластмассы – дети вставляют такие в рот, когда играют в вампиров и монстров.

Раздосадованная дама несколько раз предпринимала попытки выйти на связь с фирмой, но ни по e-mail, ни по телефону никто не отвечал.

Единственное, что немного успокоило жительницу Сингапура – возможность оставить негативный отзыв с предупреждением о мошенничестве. Кстати, после его появления на сайте, игрушечные челюсти из продажи всё-таки исчезли.