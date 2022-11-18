Поразительный ТОП-5 самых востребованных профессий в Москве
Кому же работодатели всегда готовы дать сто тысяч рублей в месяц?.
Самым востребованными сейчас оказались строители. Мастера с опытом в той или иной строительной сфере, могут рассчитывать на доход в 100-110 тысяч рублей.
Не втором месте, как и ожидалось, IT-шники. 90-100 тысяч рублей гарантированы специалистам в области компьютерных технологий.
Большая потребность у бизнеса в мастерах логистики и водителях высоких категорий. При наличии собственного автомобиля, зарплата может составлять до 200 тысяч в месяц.
Несмотря на сложное геополитическое положение, востребованы работники гостиничного бизнеса. Горничные, с окладом 45-50 тысяч и отельные администраторы, получающие, к слову, в два раза больше.
Вы не поверите, но профессия швеи занимают почетную пятую строчку в списке.
75 тысяч рублей можно зарабатывать в столице кройкой и шитьем только «по белому».