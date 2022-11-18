Поразительный ТОП-5 самых востребованных профессий в Москве

Кому же работодатели всегда готовы дать сто тысяч рублей в месяц?.

Самым востребованными сейчас оказались строители. Мастера с опытом в той или иной строительной сфере, могут рассчитывать на доход в 100-110 тысяч рублей.

Не втором месте, как и ожидалось, IT-шники. 90-100 тысяч рублей гарантированы специалистам в области компьютерных технологий.

Большая потребность у бизнеса в мастерах логистики и водителях высоких категорий. При наличии собственного автомобиля, зарплата может составлять до 200 тысяч в месяц.

Несмотря на сложное геополитическое положение, востребованы работники гостиничного бизнеса. Горничные, с окладом 45-50 тысяч и отельные администраторы, получающие, к слову, в два раза больше.

Вы не поверите, но профессия швеи занимают почетную пятую строчку в списке.

75 тысяч рублей можно зарабатывать в столице кройкой и шитьем только «по белому».