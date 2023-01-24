Популярный блогер смогла не прерывать прямой эфир в момент ограбления

У популярной блогерши на одном из ведущих стриминг-сервисов выхватили телефон во время прямой трансляции.

Сообщается, что девушка вела эфир, беспечно прогуливаясь по Буэнос-Айресу.

В тот момент, когда стримерша поравнялась с выходившей из метро толпой, неизвестный мужчина выхватил у неё из рук телефон и кинул своей напарнице, которая тут же пустилась с добычей наутёк.

Но не тут-то было: блогер не растерялась и что есть силы погналась за ворами. Как позже призналась интернет-звезда, ей повезло, что девушка, убегающая с телефоном, оказалась очень медлительной, благодаря чему её и удалось догнать.

Вскоре Jinnytty (никнейм ведущей) вернулась в эфир, и подробно рассказала о случившемся своей многомиллионной аудитории.