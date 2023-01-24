22:50, 24 января 2023
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Популярный блогер смогла не прерывать прямой эфир в момент ограбления
У популярной блогерши на одном из ведущих стриминг-сервисов выхватили телефон во время прямой трансляции.
Сообщается, что девушка вела эфир, беспечно прогуливаясь по Буэнос-Айресу.
В тот момент, когда стримерша поравнялась с выходившей из метро толпой, неизвестный мужчина выхватил у неё из рук телефон и кинул своей напарнице, которая тут же пустилась с добычей наутёк.
Но не тут-то было: блогер не растерялась и что есть силы погналась за ворами. Как позже призналась интернет-звезда, ей повезло, что девушка, убегающая с телефоном, оказалась очень медлительной, благодаря чему её и удалось догнать.
Вскоре Jinnytty (никнейм ведущей) вернулась в эфир, и подробно рассказала о случившемся своей многомиллионной аудитории.
Источник фото:https://www.freepik.com/
Источник:Газета.Ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: