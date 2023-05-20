Помощник тренера по баскетболу сделал предложение своей девушке во время матча

Такого еще не было! Финал Лиги Белова АСБ среди женских команд завершился победой Гименея

Баскетбольное кольцо стало обручальным. Помощник тренера прямо на площадке сделал предложение своей девушке

Финальный поединок Лиги Белова АСБ среди женских команд по баскетболу в Петербурге ознаменовался неожиданностью.

Как сообщает Life.ru, сразу после финального свистка на баскетбольную площадку вышли молодой мужчина в пиджаке и золотоволосая девушка в длинном платье. Молодой человек галантно опустился на одно колено и протянул девушке кольцо.

«Она сказала «да». В добрый путь!» – тут же объявил комментатор.

Предложить руку и сердце столь экстравагантным способом решился помощник тренера одной из команд.

Спортсмены и зрители приветствовали влюбленных одобрительными криками и овациями.

Игра, по сообщению источника, проходила в равной борьбе, УрФУ «Сима-Ленд» сумела переиграть ГУТиД со счетом 79:71 и сохранить свой титул.