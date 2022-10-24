Полграмма марихуаны за ночь с любовницей: Москвичка отомстила мужу за измену обвинением в сбыте наркотиков

Жена застукала любвиобильного Кристиана прямо у себя в спальне, вернувшись домой раньше обычного.

Понимая, что сообщать об этом участковому бессмысленно, энергичная дама вызвала сотрудников из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, которые, переворошив весь дом, обнаружили 0,8 г марихуаны.

На 28-летнего нигерийца составлен административный протокол, ему грозит денежный штраф.

Если же будет доказано, что он угощал травой свою любовницу – против него может быть возбуждено и уголовное дело.

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