14:48, 24 октября 2022
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Полграмма марихуаны за ночь с любовницей: Москвичка отомстила мужу за измену обвинением в сбыте наркотиков
Жена застукала любвиобильного Кристиана прямо у себя в спальне, вернувшись домой раньше обычного.
Понимая, что сообщать об этом участковому бессмысленно, энергичная дама вызвала сотрудников из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, которые, переворошив весь дом, обнаружили 0,8 г марихуаны.
На 28-летнего нигерийца составлен административный протокол, ему грозит денежный штраф.
Если же будет доказано, что он угощал травой свою любовницу – против него может быть возбуждено и уголовное дело.
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