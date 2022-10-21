Похоронить живого человека теперь можно за 2 млн рублей

Церемония псеводопогребения, по задумке инициаторов, позволит клиентам лучше почувствовать вкус жизни и стать оптимистами.

Завещание, удобный гроб с отличной вентиляцией, венки, зажженные свечи…

Вас опускают в подготовленную могилу, закапывают, и оставляют безо всякой связи с внешним миром на 20 – 60 минут, в зависимости от ваших пожеланий.

Затем гроб-сурдокамеру достают обратно, вас выпускают, а гроб дарят на память.

Черный юмор?

Ничего подобного, - уверяет организатор инициативы Екатерина Преображенская.

По словам психолога, потенциальные клиенты уже есть, все они жалуются на одиночество и апатию, и надеются, что псевдопогребение позволит их психике перезагрузиться.

Бюджетный вариант процедуры предусматривает виртуальные похороны за 399 тысяч рублей.

ФОТО: https://ru.freepik.com/