16:14, 21 октября 2022
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Похоронить живого человека теперь можно за 2 млн рублей
Церемония псеводопогребения, по задумке инициаторов, позволит клиентам лучше почувствовать вкус жизни и стать оптимистами.
Завещание, удобный гроб с отличной вентиляцией, венки, зажженные свечи…
Вас опускают в подготовленную могилу, закапывают, и оставляют безо всякой связи с внешним миром на 20 – 60 минут, в зависимости от ваших пожеланий.
Затем гроб-сурдокамеру достают обратно, вас выпускают, а гроб дарят на память.
Черный юмор?
- Ничего подобного, - уверяет организатор инициативы Екатерина Преображенская.
По словам психолога, потенциальные клиенты уже есть, все они жалуются на одиночество и апатию, и надеются, что псевдопогребение позволит их психике перезагрузиться.
Бюджетный вариант процедуры предусматривает виртуальные похороны за 399 тысяч рублей.
ФОТО: https://ru.freepik.com/