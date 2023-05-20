Похитивший самый дорогой вейп злоумышленник установил на него свой пароль

Электронные сигареты порой становятся не только предметами роскоши, но и объектами поползновения злоумышленников. Портал Life.ru рассказал о происшествии, случившемся в Москве в районе Сокола.

К компании студентов, стоявших у подъезда одного из домов, подошел неизвестный и попросил мобильник, чтобы совершить срочный звонок.

Телефон одолжил 20-летнй парень, который в этот момент курил брендовый вейп, стоимостью около 20 тысяч рублей.

Мужчина вернул телефон, поблагодарил и откланялся, но вскоре вернулся с новой просьбой: дать на пару минут дорогое электронное устройство, чтобы показать любимой девушке.

Доверчивый обладатель вейпа вновь пошел навстречу незнакомцу. После чего назойливый проситель исчез. На этот раз окончательно.

Осознав, что стал жертвой мошенника, молодой человек обратился в полицию.

Злоумышленника задержали довольно быстро, а вот с электронной сигаретой пришлось повозиться: воришка установил на хитрое устройство свой пароль.