Подростки решили отобрать чужой бизнес с игрушечными пистолетами

Двое молодых людей явно переиграли в компьютерные игры.

Друзья расхрабрились до того, что совершили дерзкую попытку обнести маникюрный салон, используя при этом пару детских пластмассовых пистолетов.

Вечером 11 апреля 2023 года подростки ворвались в «Маникюр» на улице Шувалова (Ленинградская область, г.Мурино) и, сотрясая игрушечным оружием, потребовали от сотрудницы набить мешки деньгами.

Храбрая девушка не поверила ребятам и подыгрывать парням не стала, а криками выгнала их на улицу и вызвала полицейских.

Сотрудники правопорядка моментально задержали подростков по горячим следам тут же, в дворе соседнего дома. В руках у них оказались основные улики. От игрушечных «пушек» друзья решили не избавляться.

Сейчас на двоих хулиганов заведено отнюдь не шуточное уголовное дело по статье 162-й «разбой». В настоящее время оба задержанных находятся в изоляторе временного заключения.