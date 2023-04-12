По бывшему «Макдоналдсу» в Екатеринбурге ползают тараканы

В ресторане быстрого питания «Вкусно и Точка» обнаружили тараканов.

Прусаков оказалось несколько. На выложенном в интернет видеофрагменте хорошо заметно, как несколько насекомых свободно разгуливают по мебели в зале, по столам, а также рядом с кухней.

Когда администрация сети узнала о случившимся, сразу организовала проверку. Во всяком случае, так сказали в пресс-службе «Вкусно и точка».

С другой стороны, информационный портал «Е1», специализирующийся на новостях Екатеринбурга, пишет, что последняя санитарная проверка заведения была совсем недавно - 5 апреля, и никаких насекомых в ходе неё обнаружено не было.

Сейчас ресторан временно закрыт. Там проводится внеплановая дезинсекция. Сообщается, что после выходных заведения возобновит работу прежнем режиме.