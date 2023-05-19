Петербурженка устроила «забастовку» в операционном кабинете клиники

В одной из клиник Санкт-Петербурга молодая россиянка устроила скандал и, запершись в операционной, наотрез отказалась из неё выходить. Врачи пытались урезонить разбушевавшуюся пациентку, но, видимо, переусердствовали: та вызвала полицию. Как сообщает источник издания 78.ru, взгляды на причины инцидента у медиков и «забастовщицы» расходятся.

Возмущение девушки вызвало то, что она не могла попасть на прием к специалисту, к которому записалась заранее.

Она специально приехала в больницу пораньше, чтобы не опоздать на процедуру – в ходе гормонального лечения ей был назначен курс уколов. Однако ее лечащий врач опаздывал, и пациентку передали другому медику. В знак протеста она заперлась в операционной и вызвала полицию.

Когда наряд полиции приехал, петербурженка передала служителям правопорядка уже написанное заявление. В нем она обвиняла медицинский центр в нарушении основополагающего принципа обращения с клиентами – права выбора врача.

Сами медики уверяют, что девушка вела себя не вполне адекватно с самого прибытия в клинику.