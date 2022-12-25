Петербуржцы заперли коллегу в сейфе на корпоративе и не смогли его достать

Работники одной из фирм в Санкт-Петербурге решили позабавиться на корпоративе. В веселые умы сотрудников пришла идея – запереть коллегу в сейфе.

Совершив задуманное, обратного пути уже не было. Коллегу не смогли обратно освободить из ящика. Пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники МЧС приняли решение распиливать каркас сейфа. Это помогло вытащить мужчину живым и невредимым.

Ранее мы писали, как круто одеться на корпоратив и стать звездой вечера.