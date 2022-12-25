15:00, 25 декабря 2022
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Петербуржцы заперли коллегу в сейфе на корпоративе и не смогли его достать
Россияне ради забавы заперли мужчину в сейфе и не смогли его вытащить.
Работники одной из фирм в Санкт-Петербурге решили позабавиться на корпоративе. В веселые умы сотрудников пришла идея – запереть коллегу в сейфе.
Совершив задуманное, обратного пути уже не было. Коллегу не смогли обратно освободить из ящика. Пришлось вызывать спасателей.
Сотрудники МЧС приняли решение распиливать каркас сейфа. Это помогло вытащить мужчину живым и невредимым.
Ранее мы писали, как круто одеться на корпоратив и стать звездой вечера.
Источник фото:freepik
Источник:78.ru
Автор:Галина СьюТеги:
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