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15:00, 25 декабря 2022
1 мин.

Петербуржцы заперли коллегу в сейфе на корпоративе и не смогли его достать

Россияне ради забавы заперли мужчину в сейфе и не смогли его вытащить.

Фото: freepik

Работники одной из фирм в Санкт-Петербурге решили позабавиться на корпоративе. В веселые умы сотрудников пришла идея – запереть коллегу в сейфе.

Совершив задуманное, обратного пути уже не было. Коллегу не смогли обратно освободить из ящика. Пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники МЧС приняли решение распиливать каркас сейфа. Это помогло вытащить мужчину живым и невредимым.

Ранее мы писали, как круто одеться на корпоратив и стать звездой вечера.

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