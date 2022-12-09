Пэрис Хилтон достался лучший подарок на Новый Год

Все больше интересных новостей проилетает к нам из-за рубежа.

В частности, из солнечной Калифорнии, где живет красотка Пэрис, потенциальная наследница многомиллионного состоянии сети отелей Хилтон.

Недавно звёздная блондинка похвасталась, пожалуй, самым необычным подарком на Новый год.

Вместо ёлки в её четырёхэтажном особняке на Голливудских холмах появился автомат с шампанским Moët & Chandon . По словам Пэрис, оригинальный подарок заказал один из знакомых, имя которого она разглашать не собирается.

Учитывая пристрастие мисс Хилтон к алкоголю и прочим радостям жизни, у Passion.ru есть все основания сомневаться в искренности завсегдатой рехаб-центров.

Аппарат установили прямо у входа в поместье. Очевидно, теперь, каждый гость на новогодней вечеринке сможет самостоятельно взять себе бутылочку игристого.

И не одну.