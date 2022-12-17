Парень два часа вытаптывал на снегу слова «разблокируй меня» для обиженной девушки

Жильцы многоквартирного дома в Санкт-Петербурге два часа наблюдали интересную картину. Юноша упорно вытаптывал на снегу огромные буквы.

Слова «Разблокируй меня» были огромными и находились под окнами. Вероятно, парень поссорился с девушкой и больше никак не мог с ней связаться.

Passion.ru надеется, что парень заслужит прощения и будет разблокирован в соцсетях.