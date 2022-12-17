18:10, 17 декабря 2022
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Парень два часа вытаптывал на снегу слова «разблокируй меня» для обиженной девушки
Жильцы многоквартирного дома в Санкт-Петербурге два часа наблюдали интересную картину. Юноша упорно вытаптывал на снегу огромные буквы.
Слова «Разблокируй меня» были огромными и находились под окнами. Вероятно, парень поссорился с девушкой и больше никак не мог с ней связаться.
Passion.ru надеется, что парень заслужит прощения и будет разблокирован в соцсетях.
Источник фото:freepik
Источник:Газета.ru
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: