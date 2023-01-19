Отельер Шри-Ланки вынес из сейфа россиян миллионы рублей

Такого скандала в сфере туризма Шри-Ланки и не припомнить.

В одном из отелей старинного городка Галлее на юге острова у группы российских туристов прямо из закрытых сейфов пропали деньги на общую сумму свыше 66 тысяч долларов.

Потерпевшие обратились за разъяснениями к отельеру, но тот лишь развел руками. Тогда туристы позвонили в полицию.

В ходе начавшегося расследования было установлено, что сейфы во всех номерах вскрыты одним и тем же ключом. При этом записи с видеокамер непонятным образом оказались стерты все до единой.

В настоящее время владелец отеля и несколько его сотрудников задержаны. Начато следствие. Криминалисты надеются восстановить записи – соответствующая техника на острове имеется.