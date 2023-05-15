Основательница движения против порно обнаружила в Сети собственную эротическую запись

Основательнице движения Not Your Porn прислали порно с ее участием.

Правозащитница и популярная активистка Кейт Айзекс получила большую популярность благодаря своей деятельности по защите прав женщин, чьи интимные снимки сливают в интернет.

Какого же было удивление американки, когда она свершено случайно наткнулась в соцсетях на эротический ролик со своим участием. Ролик, как оказалось, бороздил просторы интернета совершенно бесплатно, так как находился в открытом доступе.

Как сообщает mk.ru, со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail, Айзекс поразилась еще больше, когда при внимательном рассмотрении поняла, что не может вспомнить, при каких обстоятельствах он был снят.

Позднее выяснилось, что ролик был смонтирован при помощи технологий искусственного интеллекта. «Любой, кто со мной знаком, тоже решил бы, что это я. Это было просто ужасно», — призналась активистка.

Айзекс также добавила, что не смогла найти автора ролика, но уверена, что его публикация связана с ее прошлыми выступлениями на тему «порно без согласия».

Правозащитница и популярная активистка Кейт Айзекс завоевала большую популярность благодаря своей деятельности по защите прав женщин, чьи интимные снимки сливают в интернет. Какого же было удивление американки, создавшей движение «Not your Porn» («Это тебе не порно»), когда она случайно наткнулась в соцсетях на эротическое видео со своим участием. Ролик, как оказалось, бороздил просторы интернета совершенно бесплатно - он находился в открытом доступе.