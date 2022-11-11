Ошибка навигатора направила водителя к горящему дому. Он спас четыре жизни

Американец штата Айова стал спасителем людей из огня из-за кривого навигатора, который показал неправильное направление, в результате которого мужчина заметил объятый пламенем жилой дом.

Увидев пылающий дом, мужчина подумал, что в нем наверняка есть жители, поэтому он подобрался к окнам и начал стучать в них, а также громко кричать.

Вскоре из дома выбежали четверо родственников — братья и сёстры в возрасте от 8 до 22 лет. Выжившие жильцы, чьи родители находились в другом городе, рассказали, что сигнализация почему-то не сработала, а звуки пожара их не разбудили.

Несмотря на то, что дом был полностью разрушен пожаром, а из семи собак в доме спасти удалось только двух, жители бесконечно благодарны своему спасителю.