02:00, 11 ноября 2022
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Ошибка навигатора направила водителя к горящему дому. Он спас четыре жизни
Американец штата Айова стал спасителем людей из огня из-за кривого навигатора, который показал неправильное направление, в результате которого мужчина заметил объятый пламенем жилой дом.
Увидев пылающий дом, мужчина подумал, что в нем наверняка есть жители, поэтому он подобрался к окнам и начал стучать в них, а также громко кричать.
Вскоре из дома выбежали четверо родственников — братья и сёстры в возрасте от 8 до 22 лет. Выжившие жильцы, чьи родители находились в другом городе, рассказали, что сигнализация почему-то не сработала, а звуки пожара их не разбудили.
Несмотря на то, что дом был полностью разрушен пожаром, а из семи собак в доме спасти удалось только двух, жители бесконечно благодарны своему спасителю.
Источник фото:Freepik
Источник:Nypost.com
Автор:Дмитрий СтепновТеги:
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