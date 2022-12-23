Опрос: что собираются делать россияне в 2023 году

В интернете появились результаты опроса, проведенного радиостанцией «Говорит Москва», при участии онлайн-школы Skyeng и книжного сервиса «Литерс». Ответы шокируют.

Почти половина россиян (47%) планируют выучить иностранный язык. Предпочтение отдается английскому (60%), испанскому (12%) и немецкому (11%). При этом почти треть опрошенных (29%) признались, что надеются в новом году оказаться в другой стране.

Еще 30% наших сограждан будут прилагать все усилия, чтобы найти себе работу.

Впрочем, абсолютное большинство россиян мечтают в 2023 году начать читать книги (или слушать аудиокниги). Желающих расширить свой культурный и эстетический горизонт составляет 59% от числа опрошенных.

54% граждан собираются вплотную заняться своим телом и привести себя в хорошую физическую форму.