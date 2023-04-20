Он облил ее водой, она впилась ногтями ему в пенис: подробности инцидента в Видном

35-летний слесарь из Хабаровска и 42-летняя глава бухгалтерского отдела познакомились около года назад. Завязались романтические отношения, потом женщина пригласила любовника жить к себе на квартиру в Видное.

Общительный мужчина обзавелся в городе новыми знакомыми и однажды, вместо того чтобы провести время со своей дамой, отправился на прогулку с приятелем.

Как стало известно mk.ru, разгоряченная после визита в солярий женщина принялась засыпать сожителя гневными сообщениями с требованием немедленно вернуться домой.

Дома скандал принял уже гротесковые формы: мужчина окатил даму струей из ледяного душа. В ответ та впилась ему в половой орган острыми ногтями.

Прибывшие на место врачи наложили на пенис два шва, а подоспевшие полицейские предложили хабаровчанину написать исковое заявление.

Писать заявление слесарь отказался, с квартиры ревнивой сожительницы съехал.