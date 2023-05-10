Один ребенок от трех взрослых – это уже реальность

Первые дети, родившиеся от одной женщины и двух отцов, появились на свет в Центре лечения бесплодия в Ньюкасле. Примерно 99,8% их ДНК унаследованы от родных отца и матери, 0,2% — от сторонних мужчин-доноров.

Медики считают, что заимствование дополнительных ДНК позволяет минимизировать риск передачи по наследству некоторых неизлечимых заболеваний.

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в данном случае была применена в рамках экспериментального лечения митохондриального донорства (MDT), — сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на The Guardian.

В 2015 году британский парламент принял специальный закон, разрешающий процедуру MDT.

Сообщается, что на сегодняшний день в клинике Ньюкасла находятся уже пять грудничков, которые в будущем могли бы похвастать не двумя, а тремя родителями.

Правда врачи пока не спешат обнародовать имена доноров: это сугубо конфиденциальная информация.