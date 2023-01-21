15:16, 21 января 2023
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Очумелый енот свалился с потолка на головы городского совета Акапулько
В Мексике енот напал на головы депутатов.
На заседании членов городского совета Акапулько (Мексика) енот пробил потолок. Ошеломленное животное начало бегать по помещению, пугая всех вокруг.
Енот рассекал помещение, а вскоре нашел выход. Его побег сопровождался криками депутатов, однако потом все начали смеяться с нелепости ситуации.
Оказалось, что упавший енот пришел не один. Его друг остался наверху и прятался. Пушистого зверька так и не поймали.
Источник фото:freepik
Источник:тг-канал "Подъём"
Автор:Галина СьюТеги: