Обладатель самого длинного языка в мире начал рисовать им картины

Никс Стоурбел вошёл в книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого длинного языка в мире. Lenta.ru сообщает, что размеры его языка от основания до самого кончика варьируются от 10,5 до 12 сантиметров.

33-летний мужчина уже научился писать им деловые письма и облизывать собственные локти.

Салфетками Ник тоже уже может не пользоваться, так как после еды с легкостью способен «умыть» себе лицо.

Недавно, выступая в качестве гостя на одном из британских утренних шоу, Строубел решил продемонстрировать ведущим свой новый талант.

Обернув язык пищевой плёнкой, мужчина макает его в акрил и создает абстрактные картины.

«Если у меня достаточно длинный язык, то почему бы не использовать его для самовыражения», – пояснил ведущим изобретательный англичанин.

Картины Ник продает в интернете. Один холст с его «языковый живописью» обойдётся приблизительно в $200