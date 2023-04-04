Обещание ценой в 4 млн: супруга отсудила у мужа деньги, которые одолжила ему до свадьбы
В Перми супруга припомнила мужу долговой вексель в 4 млн рублей, выписанный на ее имя до замужества
Долг платежом красен, в том числе и после вступления в брак. В этой старинной истине на собственном опыте убедился житель Перми.
До свадьбы молодой человек занял у любимой девушки 4 млн рублей. Понимая, что сумма для них весьма крупная, жених и невеста договорились оформить долг нотариальным способом, т.е. путем заключения простого векселя.
Свадьба состоялась, однако супруг не торопился возвращать взятые взаймы деньги. Тогда супруга обратилась в суд, превратив законного мужа в не менее законного ответчика.
На днях Свердловский районный суд взыскал с пермяка всю сумму иска по векселю. Муж также заплатит 28 тысяч рублей госпошлины, - сообщает URA.ru.
Напомним, Пермский край по качеству жизни занимает 47 место в списке российских регионов. Средняя зарплата здесь не превышает 45 тыс. рублей в месяц.