«Нет вобле»! В Тюмени оправдали человека из-за дискредитации армии

В Тюмени 24 сентября на площади Единства и согласия девушка написала на асфальте синим мелом слова «НЕТ В***Е».

На днях суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

Сама девушка вины не признала, но пояснила, что ненавидит воблу, а о факте проходимого митинга в городе против частичной мобилизации она узнала лишь позже.

Фото: Ikra-vobla.ru