15:11, 13 октября 2022
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«Нет вобле»! В Тюмени оправдали человека из-за дискредитации армии
В Тюмени 24 сентября на площади Единства и согласия девушка написала на асфальте синим мелом слова «НЕТ В***Е».
На днях суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.
Сама девушка вины не признала, но пояснила, что ненавидит воблу, а о факте проходимого митинга в городе против частичной мобилизации она узнала лишь позже.
Фото: Ikra-vobla.ru