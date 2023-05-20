«Не тратьте денег и усилий»: депутат Чаплин выступил с неожиданным обращением к дачникам

Пластиковые пруды, гипсовые гномы, разноцветная галька — всё это для депутата Никиты Чаплина, по совместительству председателя Союза дачников Подмосковья — прошлый век.

Чиновник выступил с размышлениями и советами на тему обустройства дачного участка.

«В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что некоторые садовые объекты постепенно выходят из моды. Не тратьте денег и усилий на задумки, которые неактуальны, – сообщил Чаплин изданию РИА Новости, – садовые фигуры, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды, как и деревянные массивные сооружения и каменные валуны. В моде сейчас минимализм: небольшие баньки, аккуратные кустарники, маленькие беседки».