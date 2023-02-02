«Не подтираются и не принимают ванну!»: российская путешественница пришла в ужас от индийских туалетов

Российский тревел-блогер Маша Ершова сделала сногсшибательное открытие, добравшись до Индии, а точнее, до индийских туалетов и душевых кабин.

Оказывается, у индусов не принято пользоваться туалетной бумагой, она есть лишь в отелях.

Сходил в туалет, и сразу подмылся, по их мнению, так гигиеничнее! – ужаснулась Маша,- тех, кто пользуется туалетной бумагой, здесь считают грязнулями.

Хорошо, что девушке не довелось стать участницей недоброй шутки, которую любят разыграть с белыми туристами местные жители.

Они протягивают вам левую руку, а когда вы ее пожмете, начинают злорадно хохотать. Догадались, почему?

Правильно, они ей пользуются в биде. Когда биде есть.

Как сообщает Lenta.ru, путешественницу удивилои полное непонимание индусами культуры принятия ванны.