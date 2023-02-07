Народная певица нашла братьев спустя 50 лет поисков

«Не выезжай. Возражаю». Мать отказалась принять родного сына, оказавшегося в детдоме

Народная певица нашла брата спустя полвека поисков. Он жил в двадцати минутах езды от ее дома

Мария Собокарева – уже немолодая женщина, много лет поет в народном хоре. Мечтой ее жизни было отыскать единоутробного брата, исчезнувшего более полувека назад.

Мать Марии и Петра рассталась с первым мужем, когда девочка была еще совсем маленькая. Через полтора года после появления на свет Маши, женщина родила мальчика, уже от второго мужа. Позже вновь развелась и вышла замуж в третий раз.

Мария помнила братика, с которым успела сдружиться. Но все разговоры о нем властная мать пресекала.

Судьба Пети сложилась непросто. Отчим регулярно поднимал на него руку, а родная мать после развода просто позабыла о его существовании. Некоторое время ребенка воспитывала бабушка, потом он попал в детский дом.

Петр помнил о матери, повзрослев, сумел отыскать ее адрес, написал письмо, полное надежды и любви. И получил короткий ответ: «Не выезжай. Возражаю».

Около 50 лет Мария пыталась найти единоутробного брата. И наконец сумела сделать это при помощи программы Андрея Малахова. Корреспонденты разыскали Петра и организовали трогательную встречу в студии известного российского телеканала.

Оказалось, что Мария и Петр в последнее время жили в нескольких минутах езды друг от друга. Но, конечно, об этом не подозревали.