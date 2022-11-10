«Наградят благодарственными письками»: телеведущий оговорился в прямом эфире

Телеведущий рязанского канала «ТКР» повеселил зрителей, когда оговорился в прямом эфире.

Молодой человек случайно назвал письма «письками». Он рассказывал про участников конкурса скрипачей, которым полагалась награда. Отрывок сюжета появился в Telegram-канале издания «Подъем».

«Всех участников отметят благодарственными письками... письмами и подарками», – сказал он.

Директор «ТКР» прокомментировал неловкую ситуацию, которая произошла в прямом эфире. Он отметил, что руководство телеканала не будет наказывать ведущего.

«В практике многих ведущих, и не только телевизионных, случаются оговорки. К сожалению, бывают и такие. За что его наказывать? Он мог бы и чихнуть, кашлянуть! Это жизнь, ведущий – обычный человек. С актерами на сцене театра и не такое случается», – сообщил он изданию «Подъем».

В соцсетях с юмором отнеслись к оплошности ведущего. Некоторые поинтересовались, какие тогда подарки полагались призерам конкурса скрипачей.