На прием к стоматологам постоянно приходят обкуренные пациенты

Американская стоматологическая ассоциация бьет тревогу.

Стоматологи США все чаще жалуются на растущее количество пациентов, приходящих лечить зубы в состоянии наркотического опьянения.

Сообщается, что Соединенных штатах конопля легализована для употребления в рекреационных целях в 19 штатах. В целях медицинских травкой можно лечится аж в 37 штатах.

Руководитель ассоциации Триша Куарти заявляет: «Огромное число пациентов регулярно употребляют легкий наркотик, объясняя это тем, что он стал легальным. И все бы ничего, но в некоторых случаях присутствие каннабиса в организме больного обрекает его на повторный визит».

Дело в том, что 350 из 600 опрошенных стоматологов сообщили о необходимости оказывать помощь в уменьшенном объеме из-за наркотического опьянения. А 46% опрошенных докторов пожаловались, что из-за деликатного состояния пациентов, им приходилось увеличивать дозу анестетика чуть ли не вдвое.

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