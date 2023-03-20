На потолке одной из российских школ появился непристойный предмет

В общеобразовательном учебном заведении города Красногорска на перемене случился переполох.

В коридоре второго этажа появился приклеенный к потолку резиновый фаллоимитатор.

Кто прикрепил непристойный предмет — неизвестно, однако выбежавшие на переменку подростки пришли в полный восторг и стали снимать происходящее на видео.

Скандал удалось предотвратить, благодаря дипломатичному подходу директора школы, которая поспешила объяснить происхождение секс-игрушки на потолке учреждения:

«Мы уже все разобрались, родителей вызвали. Родителям так и сказали, как было. Что я ещё сделаю, как накажу? Они извинились, сказали, что пошутить хотели. Вот такая неудачная шутка. Что теперь ещё сделаешь? Весна, у детей расслабленная ситуация. Я бы даже не увидела, честно говоря, не поняла бы, что это такое».

Директор также рассказала telegram-каналу «Подъём», что виновные в итоге найдены и уже извинились.