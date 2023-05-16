На пляже в Перми возникло несанкционированное кладбище

Администрация одного из районов Перми вынуждена была организовать проверку тревожного сообщения о возникновении на городском пляже странных инсталляций в виде искусственных захоронений.

Как сообщает издание URA.ru, неизвестная группа людей соорудила из песка несколько небольших возвышений, на которые поместили распечатанные фотографии с чёрно-белыми портретами пожилых людей.

Позже выяснилось, что фото были размещены вовсе не на листах, а на тонких каменных плитах. Это, в свою очередь, придало всей инсталляции еще более пугающий вид.

Всего «могил» оказалось пять. Четыре мужских и одна женская. Завершает самодеятельность небольшая ветка, вкопанная в землю близ каждой фотографии.

«Сотрудники администрации Кировского района выйдут на место для проверки», — сообщает источник со ссылкой на администрацию города.