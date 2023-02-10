На индийской свадьбе произошла массовая драка из-за сырного блюда

В одной из индийских провинций произошёл курьезный инцидент.

Во время пышной свадьбы в окрестностях города Богат, стороны жениха и невесты внезапно сцепились в жестокой рукопашной схватке.

Досталось всем, даже официанту.

Когда собравшаяся вокруг толпа сумела, наконец, разнять массовую драку, выяснилось, что конфликт произошёл из-за одного из блюд, в составе которого содержится знаменитый вид местного молодого сыра под названием Панир.

Ссора вспыхнула после того, как одному из родственников жениха не предложили блюдо с этим культовым индийским продуктом.

Как сообщает Lenta.ru, на место происшествия даже пришлось вызвать полицию, которая, попытавшись сперва уладить конфликт мирно, в итоге все-таки вынуждена была прибегнуть к бамбуковым палкам – лати, использующимся в Индии в качестве аналога резиновой дубинки.