На депутата Алексея Чепа напали женщины
После неосторожного предложения депутата партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» Алексея Чепа начать призывать женщин в армию интернет захлестнула волна разъяренных постов.
Наиболее корректные высказывания позволили себе депутат-единоросс Татьяна Буцкая («Это совершенно не про нашу историю») и российский правозащитник из «Справедливой России» Яна Лантратова («Женский выбор идти на службу должен быть добровольным»).
Остальные избирательницы в выражениях не постеснялись (но Passion.ru стесняется их приводить).
- Я лишь хотел напомнить, что в Израиле женщин на службу призывают! – оправдывается 66-летний депутат.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже в теме.
И уже сказал, что в Кремле тема призыва в армию женщин не обсуждалось.
«На этот счёт никаких обсуждений пока не было. И не будет».
И правильно…
ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News