На депутата Алексея Чепа напали женщины

После неосторожного предложения депутата партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» Алексея Чепа начать призывать женщин в армию интернет захлестнула волна разъяренных постов.

Наиболее корректные высказывания позволили себе депутат-единоросс Татьяна Буцкая («Это совершенно не про нашу историю») и российский правозащитник из «Справедливой России» Яна Лантратова («Женский выбор идти на службу должен быть добровольным»).

Остальные избирательницы в выражениях не постеснялись (но Passion.ru стесняется их приводить).

Я лишь хотел напомнить, что в Израиле женщин на службу призывают! – оправдывается 66-летний депутат.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже в теме.

И уже сказал, что в Кремле тема призыва в армию женщин не обсуждалось.

«На этот счёт никаких обсуждений пока не было. И не будет».

И правильно…

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News