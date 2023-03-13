На Бали началась депортация русских проституток

В службе управления иммиграционного надзора Индонезии сообщили о депортации и внесении в чёрный список трёх гражданок России.

Местные жители проинформировали служителей порядка, что девушки подрабатывают индивидуалками на вилле, расположенной в одном из наиболее респектабельных районах острова.

Деятельность такого рода в Индонезии категорически запрещена. Несмотря на это, многие иностранцы (и иностранки) до сих пор несерьёзно относятся к законам страны, надеясь на попустительство южного менталитета.

Тем не менее, времена изменились.

В последнее время индонезийская служба по отлову нелегальных мигрантов и нарушителей внутреннего закона стала гораздо внимательней следить за иностранцами.

Напомним, год назад власти Индонезии официально обратились к туристам с просьбой неукоснительно соблюдать законы и правила страны, уважать религиозные нормы, обычаи и культуру.

В противном случае меры обещают принимать бескомпромиссно резкие.