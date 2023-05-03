Мужчина сел на остриё штык-ножа времен Великой Отечественной войны

Трагикомичная история развернулась в Московской области.

В городе Можайск мужчина сам насадил себя на острие штык-ножа.

Начиналось все безобидно: двое друзей решили выделить погожий весенний день на разбор предметов, найденных в ходе любительских раскопок.

Гильзы, болты, остатки металлических конструкций – лишь то немногое, что удалось собрать начинающим археологам за несколько последних лет. Одним из предметов оказался штык нож – ценный артефакт времен Великой Отечественной войны, события которой, в свое время, затронули и эту область. Товарищи были навеселе. Одному из них пришла в голову идея изобразить имитацию распространённой пытки.

Укрепив лезвие вертикально в земле, мужчина начал заниматься приседаниями, однако, равновесие не удержал и действительно угодил мягким местом на острие оружия.

Вызванные на место медики госпитализировали экспериментатора. По словам источника mk.ru, в ближайшее время пациент заниматься приседаниями точно не сможет.