Мужчина получил 4 года колонии за кражу зубных щеток

В Свердловской области вынесли приговор воришке, который сумел утащить из супермаркетов и магазинов города ни много ни мало 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток.

Сделать это он умудрился всего за один месяц, а краденое собирался сбыть в розницу и на этом подзаработать. Запустить шоколадный бизнес, да и начать продажи мужчине было не суждено.

Сотрудники обнесенных магазинов выследили его по камерам (и, вероятно, по почерку деяния), а следом сдали полиции.

Теперь, после рассмотрения дела, разбирательство которого затянулось почти год, россиянину вынесен приговор по статье «мелкое хищение чужого имущества».

Как сообщает Газета.Ru похитителю зубных щеток предстоит провести четыре непростых года и восемь месяцев в колонии общего режима.

Шоколада там не дают, и зубную щетку тоже разрешат взять только одну.